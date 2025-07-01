DÜZCE(İHA) – Altın Bebek Dostu ve Bebek Dostu İl unvanına sahip Düzce’deki hastaneler ulusal değerlendirme ekibi tarafından denetlendi. 2006 yılında ‘Bebek Dostu İl’ ilan edilen Düzce, 2008 yılında da ‘Altın Bebek Dostu İl’ unvanını alarak örnek oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ ile ‘Tamamlayıcı Beslenme Programı’ kapsamında; bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi, 6 aydan sonra ise uygun tamamlayıcı besinlerle birlikte emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda tüm sağlık kuruluşlarında başarılı emzirmenin 10 adımı stratejisinin uygulanması esas alınıyor. Çocuk sağlığının iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında, bu programa dahil olan hastaneler yılda 4 kez başarılı emzirmenin 10 adımı ve bebek formüllerinin pazarlanmasına dair uluslararası yasa çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Bu dahilde, Düzce’de ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanı taşıyan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca İlçe Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Düzce Özel Çağsu Hastanesi Ulusal Değerlendirme Ekibi tarafından ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ilgili değerlendirme formları kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda, Düzce’deki hastanelerin Bebek Dostu Hastane unvanını devam ettirdiklerini gözlemlediler.

"Teşvik ediyoruz"

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı çerçevesinde, ilimizdeki kamu, üniversite ve özel hastanenin bebek dostu hastane unvanına sahip olduğunu belirtmek isterim. Düzce’de dünyaya gelen bebeklerin sağlıklı bir hayata başlaması, beslenme yetersizliklerinin önlenmesi ve sağlıklı beslenmenin sürdürülebilmesi amacıyla anne sütünün önemine dikkat çekiyoruz. Kamu, üniversite ve özel hastanelerimizle birlikte bu doğrultuda özverili çalışmalar yürütüyoruz. Düzce olarak 2006 yılından bu yana ‘Bebek Dostu İl’, 2008 yılından bu yana ise ‘Altın Bebek Dostu İl’ unvanına sahibiz. Bu süreçte emeği geçen başta değerlendirme ekibimiz olmak üzere, tüm hastane yöneticilerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.