AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı’nda kül olan 2 köy ve 1 mahallede incelemelerde bulundu.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, geçtiğimiz sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı’nda kül olan 2 köy ve 1 mahallede incelemelerde bulundu.

"Yaralarımızı birlikte saracağız"

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, alanda incelemelerde bulunarak, "Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizdeki yangında zarar gören tüm köylerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yangına ilk andan itibaren müdahale eden başta Orman Genel Müdürlüğümüz olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Şehrimize gelerek süreci yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya ve desteklerini ileten tüm bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Devletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de milletimizin yanındadır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın; gereken her adım hızla atılacak, yaralar birlikte sarılacaktır" dedi.