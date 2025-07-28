Manisa Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Murat Akın’ın sunumuyla IPARD Programı ve TKDK hibe destekleri hakkında detaylı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bergama Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıya, konuk olarak AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı. Programda ayrıca AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, İl Kültür Müdürü Dr. Sadık Doğruer, Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üretici örgütleri yer aldı.

Ticaret Odası Başkanı Kolat: "Çiftçilerimizin bu fırsatlardan faydalanması gerekiyor"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, bu toplantının uzun süredir planlanan, önemli bir eksikliği giderecek bir adım olduğunu belirtti. Kolat konuşmasında, "Bu desteklerden bölgemizdeki tüm çiftçilerimizin faydalanması gerekiyor. Bergama, Kınık ve Dikili’den gelen üreticilerimize teşekkür ediyorum. Oda olarak her zaman üreticimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Murat Akın: "Projesi olan gelsin, teknik desteğe hazırız"

TKDK Manisa İl Koordinatörü Murat Akın, Bakırçay havzasındaki çiftçilere yönelik proje bazlı desteklerin ayrıntılarını paylaştı. IPARD Programı kapsamında çiftçilerin uygun projelerle başvurarak yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği alabileceklerini belirten Akın, başvuru sürecini şu şekilde özetledi: "Hangi sektörde (hayvancılık, arıcılık, işleme tesisleri vb.) destek alınmak istendiği belirlenmeli. Uzman desteğiyle proje dosyası hazırlanmalı. Elektronik sistem üzerinden ve fiziki olarak başvuru yapılmalı. Değerlendirme sürecinde uygun bulunan projelere hibe desteği verilmektedir. Destek sağlanan başlıca alanlar arasında ahır ve ağıl yapımı, süt toplama merkezleri, soğuk hava depoları, makine-ekipman alımları ve tarımsal ürünlerin işlenip pazarlanması yer alıyor. Özellikle gençler, kadın üreticiler ve kırsalda yaşayan çiftçiler öncelikli gruplar arasında."

Akın, "Projesi olan herkes TKDK ofislerine başvurabilir. Teknik destek ve yönlendirme konusunda her zaman yanınızdayız," diyerek çağrıda bulundu.

Çankırı: "Bergama’da tarımsal yatırımlar artacak"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise konuşmasında, IPARD desteklerinin daha kapsayıcı bir hale geldiğini vurguladı. Çankırı, ayrılan bütçenin 555 milyon avroya yükseldiğini, desteklenen sektör sayısının da 30’a çıkarıldığını belirtti. "Artık yatırım zamanı. Barajlarımız, su kaynaklarımız, tarımsal planlamalarımız gündemde. Bu destekleri sadece burada kalanlarla sınırlamayalım, eşimize dostumuza da anlatalım," diyen Çankırı, yatırımcılara tek tek ziyaretler yapılacağını da ifade etti.