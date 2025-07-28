Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kadrosunu 4 yeni kadın şoförle güçlendirdi. Şehrin ulaşımına güç katan kadın şoförler zorlu eğitim sürecinin sonunda direksiyona geçerek kontağı çevirdiler. ADARAY, Metrobüs Hattı ve Raylı Sistem hamleleriyle ulaşımda yeni bir dönem başlatan Büyükşehir, kadın istihdamına öncelik vererek kadrodaki kadın şoför sayısını 7’ye yükseltti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımında hayata geçirdiği dev projelerin yanı sıra, kadın istihdamına yönelik attığı adımlarla da örnek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesine 4 yeni kadın şoför daha katıldı. Kısa süre önce şehir içi ulaşımda devrim niteliğinde olan Metrobüs Hattını devreye alan Büyükşehir, 23 yeni otobüs alımı, ADARAY’ın yeniden hizmete girmesi, öğrencilere yönelik ücretsiz ve indirimli ulaşım tarifeleri ile Raylı Sistem çalışmalarında somut adımlar atarak "Ulaşımda Sakarya Zamanı" sloganıyla yeni bir dönem başlattı.

Türkiye’de gençlere en uygun ulaşım hizmetini sunan şehir konumundaki Sakarya’da, vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla hem araç filosuna hem de şoför kadrosuna önemli takviyeler yapılıyor. 20 günlük zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kadın şoförler Sakarya’nın yollarında direksiyon başına geçti ve kontağı çevirdi. Yeni katılımlarla birlikte şehir içi toplu taşımada görev yapan kadın şoför sayısı 7’ye yükseldi. Konuyla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kadınların istedikleri zaman her şeyi başarabileceğini bir kez daha göstermiş olduk. Aramıza katılan 4 yeni kadın şoförümüzle hem ulaşım kalitesini artırıyor hem de kadın istihdamına katkı sağlıyoruz. Toplam kadın şoför sayımız 7’ye ulaştı. Bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan kadın çalışanlarımızın, trafikte fark oluşturacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Kadın şoför olarak görev yapmaktan gurur duyuyorum"

Sakarya yollarında direksiyon başına geçen 58 yaşındaki Neşe Yılmaz, "Daha önce Et Balık hattında çalıştım. Burada görev alabilmek için referans olması açısından önemliydi. Yaşım nedeniyle çok umudum yoktu ama Büyükşehir Belediyesi bana bu imkânı verdi. İşimi severek yapıyorum. Yolcuların da benden memnun olduğunu düşünüyorum. Çok fazla tebrik alıyorum. Kadınlara bu fırsatları sunduğu için Başkanımıza teşekkür ediyorum, kadın şoförlerin artmasını diliyorum" diye konuştu.

"Biz de bu alanda varız"

48 yaşındaki otobüs şoförü Ayşe Arkan ise, "Daha önce de toplu taşıma servisinde görev yapmıştım. Araç kullanmayı seviyorum ve bu mesleği yapmaktan gurur duyuyorum. Kadın olarak benim için çok anlamlı bir adım oldu. Başta görenler şaşırıyordu ama şimdi çok fazla tebrik alıyoruz. Yorucu olsa da vatandaşların olumlu tepkileri tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. İmkânı olan tüm kadınların bu mesleği denemesini isterim. Büyükşehir Belediyesi’ne, ‘biz de bu alanda varız’ dememize vesile olduğu için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kadınların gücünü göstermek harika bir duygu"

37 yaşındaki Nurcan Durmaz, "Büyükşehir’e başlamadan önce fabrikada çalışıyordum ama belgelerim vardı ve kadın şoförleri gördükçe hevesleniyordum. Sonrasında şoförlük için başvurdum ve kabul edildim. Büyükşehir bünyesinde şoför olmak muhteşem bir duygu. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Yolcularımıza güler yüz gösterince karşılığını da alıyoruz. Bir merhaba, bir tebessüm tüm zorlukları unutturuyor. İşimi çok seviyorum. Daha çok kadının bu mesleğe katılmasını isterim" ifadelerini kullandı.

"Direksiyon başında olmak bana keyif veriyor"

Sakarya yollarında direksiyon başına geçmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen otobüs şoförü Ayten Başkan ise, "Küçüklüğümden beri arabalara ilgim var. Direksiyon başında olmak bana keyif veriyor. Yıllardır bu işi yapıyorum. İşimiz yolda geçiyor, elbette zor yanları var ama insanlarla iletişimde olmak, yolcuların güler yüzü ve güzel sözleri bizi mutlu ediyor. Bizi görünce gülümsemeleri bile yetiyor. Çoğu bizi kızları gibi görüyor. Zor bir iş ama severek yaptığımız için bize zor gelmiyor" dedi.