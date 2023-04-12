Eskişehir’de bulunan kuaför ve berberler, Ramazan Bayramı öncesinde müşterilerinin saç tıraşlarını son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

Ramazan bayramı öncesinde Eskişehir’deki berberlerde bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bayrama bakımlı bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar berberlerin yolunu tutuyor. Vatandaşlar saç ve sakal kesimi, yıkama, yüz maskesi, saç bakım maskesi ve ağda gibi işlemler yaptırarak bayrama bakımlı girmeye hazırlanıyor. Berber esnafı, saç tıraşı başta olmak üzere diğer işlemleri yaptırmak isteyen vatandaşlara ‘erken gelme’ tavsiyelerinde bulundu.

Çocukluğundan beri baba mesleği olarak Eskişehir’de 5 senedir berberlik yapan Habib Uçankuş, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların mümkün olduğunca erken tıraş olmaya gelmelerini söyledi. “Vatandaşlar son gün yoğunluğuna kalmasınlar” diyen Habib Uçankuş, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Mümkünse daha erken gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü kalabalık olduğu zaman biraz sıkışıklığa denk geldiği için müşterilerin istediği modeller de tam çıkmıyor. Acele olduğu için iyi bir iş çıkmıyor. Vatandaşlar erken geldikleri zaman daha iyi oluyor, istedikleri gibi modelde saçı kesip yapıyoruz. Bayram günü yaklaştıkça yoğunluk yaşanmaya başladı. Vatandaşlar vakit buldukça gelip tıraşlarını olup gidiyor. Biraz da yorucu oluyor ama işimizi yapıyoruz.”