Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi yetim çocuklara yönelik anlamlı bir yardım programı düzenledi. Program çerçevesinde toplam 166 yetim çocuğa, her biri 4 bin TL değerinde kıyafet çeki dağıtıldı. Etkinlikte, çocuklara yönelik önce iftar sonra eğlence programı düzenlendi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Vakıfların sosyal devlet ilkesi gereği, dar gelirli vatandaşlara yönelik çeşitli destekler sunduğunu belirterek, bu yardımların Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Uşak illerinde düzenli olarak devam ettiğini ifade etti. Aydın, "Muhtaç engelli ve yetimlere muhtaç aylığı, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs, dar gelirli ailelere kuru gıda yardımları gibi destekler sağlıyoruz" dedi.

Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda hem giyim yardımı yapıldığını hem de katılımcılarla birlikte iftar gerçekleştirildiğini belirten Aydın, etkinliğe yaklaşık 250 ailenin katıldığını söyledi. Ayrıca, toplam 674 çocuğa içerisinde 4 bin TL bulunan giyim kartları dağıtıldığını da ekledi. Vakıfların hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam ettiğini vurgulayan Aydın, Ramazan boyunca Kütahya merkezde kurulan iftar çadırında her gün bin kişiye yemek ikram edildiğini dile getirdi.

Kadir Gecesi’nde de özel etkinlikler düzenleneceğini belirten Aydın, tüm Kütahya halkını bu programlara katılmaya davet etti ve Ramazan ayının mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını temenni etti.