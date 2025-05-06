Bodrum Belediyesi tarafından ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik "Sınav Kaygısı" konulu Psikoeğitim Seminerlerinin ikincisi bu hafta sonu lise son sınıf öğrencileri için verildi.

Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalan ve Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış’ın talebiyle verilen seminerler, Bodrum’un Turgutreis Mahallesi bölgesinde eğitim gören ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Turgutreis’te 27 Nisan Pazar günü ortaokul öğrencilerine yönelik organize edilen seminer sonrası 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 13.00’te Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezinde lise son sınıf öğrencilerine seminer gerçekleşti.

Müdürlükte görevli Klinik Psikolog Meryem Seray İlter tarafından verilen seminerde; stres, stresin etkileri, stresle baş etme yöntemleri, rahatlama teknikleri, zaman yönetimi ve sınavdan önce- sonra yapılacaklar üzerine konuşuldu.

Talep doğrultusunda seminerlerin, Bodrum Belediyesi tarafından ilçe genelinde farklı bölgelerde de yapılabileceği bildirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, seminerlerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gençler için sadece akademik başarı değil, ruhsal ve duygusal iyilik hâlinin de eğitim sürecinin bir parçası olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de gençlerimizin geleceğini şekillendiren sınav dönemlerinde yaşadıkları kaygıyı azaltmak, onların daha sağlıklı ve güvenli bir sınav süreci geçirmelerine katkı sunmak amacıyla seminerler düzenliyoruz. Öğrencilerimizin yanında olmak, onlara destek olmak ve özgüvenlerini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini esas alan bir anlayışla Bodrum Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olacağız"