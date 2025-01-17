Kütahya Belediyesi tarafından, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık anlayışını topluma kazandırmak amacıyla okullarda düzenlenen eğitim programları devam ediyor.

Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Atakent İlkokulu ve Şeker İlkokulu’nda gerçekleştirilen “Sıfır Atık” konulu eğitimler, öğretmenler ve öğrencilerin ilgisiyle karşılandı.

Sıfır atık alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının öneminin vurgulandığı eğitimde evde, okulda ve sosyal yaşamda sıfır atık ilkelerinin nasıl uygulanabileceği, sınırlı olan kaynakların daha etkili ve verimli şekilde değerlendirilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm serüveni detaylı bir şekilde anlatıldı.

Kütahya Belediyesi’ne ait Sıfır Atık Market ve Mobil Atık Getirme Merkezi gibi projeler tanıtıldı ve atık türlerinin çevreye verdiği olumsuz etkiler üzerinde duruldu.