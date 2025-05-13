Bodrum Belediyesi, yaz mevsiminin yaklaşması ile yol bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Bodrum’un her mahallesine imkanlar ölçüsünde dokunmaya özen gösteren ekipler, özellikle asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına belirlenen plan doğrultusunda aralıksız devam ediyor. Bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dışında ekipler; ilçe genelinde, farklı kurumlarca gerçekleşen altyapı bakım, onarım çalışmaları sonrasında bozulan noktalarda yama asfalt çalışmasına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ayrıca Destek Hizmetler Müdürlüğü Plaj Birimi ekiplerine de destek olarak sahillerdeki düzenleme çalışmalarına katılıyor.