Araca takılı olmayan 51 servis plakasını kullanılmamasını gerekçe göstererek gösterilip iptal eden Kırşehir Belediyesi, mahkemenin aldığı yürütmeyi durdurma kararının ardından geri adım attı.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmasında, mahkemeye veren esnafın davasından vazgeçerek sorunun çözüme kavuşacağını söyledi. Ekicioğlu açıklamasında, "Ulaşım hizmetlerine gelen şikayetler var. İhaleye çıktık ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kira yöntemiyle ihaleye çıkmıştık. Mahkemeyi esnaf mı kazanır, biz mi belli değil. Servislerde fazla yolcu taşımak da risk taşıyor. Mahkemeye verenler de taahhütte bulunsun, mahkeme kararlarını geri çeksin, bu sorun da çözülsün" dedi.

Kırşehir’de, mevcut 213 S plakadan 51’i belediye meclisi kararıyla geçtiğimiz yıl iptal edilmişti.