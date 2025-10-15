Kütahya Belediyesi personeline yönelik "İş ahlakı" konulu eğitim programı, Kütahya İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun tarafından gerçekleştirildi.

Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde; çalışma hayatında dürüstlük, sorumluluk bilinci, kul hakkı, adalet ve liyakat gibi temel kavramlar ele alındı. Torun, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) örnek hayatından kesitler sunarak iş ahlakının manevi yönüne vurgu yaptı. Kamu hizmeti sunan her çalışanın görevini millete hizmet bilinciyle yürütmesi gerektiğini belirten Cemalettin Torun, iş ortamında empati, hoşgörü ve adaletin önemine dikkat çekti.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, personelin hem mesleki hem de kişisel gelişimini desteklemek amacıyla düzenli olarak eğitim programları düzenlemeye devam edeceklerini bildirdi.