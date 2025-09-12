Ardahan Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekiplerince, araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve güzergâhlarda yaya geçidi çizgilerini boyama çalışmaları gerçekleştirildi.

Trafikte sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda harekete geçen ekipler, yer yer silinen, görünmeyen hale gelen yaya geçidi çizgilerinin üzerinden geçerek çizgileri daha belirgin hale getirdi. Kentin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, trafiğin aksamaması için çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanarak, silinmeye yüz tutmuş olan yaya geçidi çizgileri özenle boyandı.