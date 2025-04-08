TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta düşmeme mücadelesi veren Belediye Derincespor, Tavşancıl’a taşındı. Konaklamayı Tavşancıl’da yapan takım antrenmanlarını ise Derince’de sürdürüyor.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve kısa süre önce Gebzespor Kulüp Başkan Yusuf Öztürk tarafından satın alınan Belediye Derincespor, ligin bitimine 4 maç kala taşındı. Sezonun kalanında 3 deplasman, bir de iç saha maçı oynayacak olan kulüp, Derince Belediyesi’ne ait tesislerden çıkarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Gebzespor’a tahsis ettiği Tavşancıl’daki tesislere yerleşti. Derince’deki kulüp çalışanlarıyla birlikte Tavşancıl’a giden takım, yalnızca antrenmanlar için Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu’nu kullanmaya başladı. Sezon sonuna kadar Tavşancıl’da konaklayacak olan takımın, Gebzespor’a yarışma haklarını devrettikten sonra yeni sezonda ise Pelitli’de yapılan spor tesisine geçeceği öğrenildi.