Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ankara temasları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret etti.

Ziyaret programı çerçevesinde, TBMM İdare Amirliği görevine yeniden seçilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’a hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Doğan, başarı temennilerini paylaştı.

Başkan Doğan, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile bir araya gelerek Nizip’in gelişimine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde ilçeye yönelik planlanan çalışmalar ve iş birliği imkânları ele alındı.

Ziyaretler kapsamında, Nizip’in simgelerinden biri olan ve kültürel miras değeri taşıyan ’Çingene Kızı’ figürü, Başkan Doğan tarafından milletvekillerine hediye edilerek şehrin tanıtımına katkı sağlandı.

Başkan Doğan, Ankara programı çerçevesinde ayrıca, tedavi süreci devam eden CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım’ı da hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Doğan, "Ortak paydamız Nizip için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.