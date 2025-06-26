Isparta’da devriye gezen bekçiler, iki şahsın üzerinde 1.14 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta’da önceki gün devriye görevinde bulunan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri 2 şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada şahısların üzerinde toplam 1.14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, şüpheliler gerekli işlemlerin yapılması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.