TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda çeşitli düzenlemeler yapılırken, YÖK, TSK, spor bahisleri ve belediye kurallarına yenilikler getirildi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, Anayasa Mahkemesinin 703 Sayılı KHK’nin bazı hükümlerini iptal etmesi üzerine yasal boşlukların giderilmesi amaçlandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın Genel Sekreterlik olarak değişmesiyle, Harcırah Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’na “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri” ibaresi eklendi.

Spor bahisleri bayiliklerinin kurulması, ruhsatlandırılması ve denetimi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nca özel hukuk tüzel kişilerine devredilebilecek veya hizmet alımı yapılabilecek.

TSK Personel Kanunu'nda kuvvet komutanlıklarında rütbe karşılama oranlarındaki dengesizlikleri gidermek için rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı’nın insani amaçlı mayın ve patlamamış mühimmat temizliği için yurt dışından getirilen araç, makine, teçhizat ve eğitilmiş hayvanlar gümrük vergisinden muaf olacak.

YÖK VE REKTÖR ATAMALARI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 21 üyeden oluşacak; 7’si Cumhurbaşkanı, 7’si temayüz etmiş devlet görevlileri, 7’si Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilip Cumhurbaşkanı’nca atanacak. Rektörler, devlet ve vakıf üniversitelerinde Cumhurbaşkanı tarafından atanacak; vakıf üniversitelerinde mütevelli heyetinin önerisi esas alınacak.

Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, kadroların yüzde 2’sini geçemeyecek.

Ekonomik ve Sosyal Konseyin üyeleri ve çalışma usulleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Sendika ve konfederasyonlar, doğal afetlerde nakit mevcudunun yüzde 10’una kadar ayni ve nakdi yardım yapabilecek.

BELEDİYE VE KÖY DÜZENLEMELERİ

Belediye kurulması için valinin görüşüyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yapılacak.

Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek; 5 bin metreden yakın belediye ve köyler birleştirilebilecek.

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların Yüce Divan yargılamaları 3 ayda, uzatılırsa 6 ayda tamamlanacak. Eski Bakanlar Kurulu üyeleri ve askeri yargı mensupları için geçici düzenlemeler yapıldı.

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın bütçesi için yerel idarelerden yüzde 1 pay ayrılacak, bu oran Cumhurbaşkanı’nca iki katına çıkarılabilecek. Tarihi alandaki restorasyon ve etkinlikler Kamu İhale Kanunu’ndan muaf olacak.

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret ve ürün denetimleri için 500 milyon TL sermayeli döner sermaye işletmesi kuracak. Sermaye, ihtiyaç halinde 5 katına çıkarılabilecek.

Öğrenci Barınma Hizmetleri kapsamında Özel barınma hizmeti veren kurumlara ruhsat, Milli Eğitim veya Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca verilecek; bu yetki valiliklere devredilebilecek.