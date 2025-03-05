Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İstanbul’da kentsel dönüşüm için başlattığı "Yarısı Bizden Kampanyası" ile riskli konutların dönüşümü hızla tamamlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa’da bir aile apartmanının dönüşüm hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ev sahibi Recep Moralı’nın "Yarısı Bizden kampanyası bize ilaç gibi geldi" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Kira ve hibe desteğimizden yararlanarak yuvalarını dönüştüren ailelerimizin şu mutluluğu her şeye değer" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında İstanbul’da riskli 15 bin ev ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyadan faydalanarak 4 katlı aile apartmanını yeniden inşa ettiren Bayrampaşalı ailenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ev sahibi Recep Moralı’nın "Yarısı Bizden kampanyası bize ilaç gibi geldi" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Kira ve hibe desteğimizden yararlanarak yuvalarını dönüştüren ailelerimizin şu mutluluğu her şeye değer" dedi.

"Binamızı devlet denetiminde yeniden inşa ettirdik"

Ev sahibi Asiye Elbüken projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve tüm İstanbullulara Yarısı Bizden çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

"Eski evimiz 1976 yılında yapılmıştı baya eskiydi. Babamızdan bize kalmıştı. Kardeşimin eşi kampanyayı duymuş o anlattı. Apartmanda 3 kardeşiz. Hep beraber anlaştık yaptırdık. Şimdi güzel bir şekilde yaşıyoruz. Kentsel dönüşümün verdiği kira yardımından ve hibe desteğinden yararlandık, bize çok iyi oldu. Devlet denetiminde yeniden inşa ettirdik. Her şeyi takip ettiler. Herkese tavsiye ederiz."

"Bu proje kentsel dönüşümü hızlandırır"

Aileyi kampanyadan yararlanmaya ikna eden emekli hak sahibi Veli Tunalı ise süreci şöyle anlattı:

"Müteahhitle de görüştükten sonra kampanyadan yararlanabileceğimizi söylediler. Gerekli evraklarımı toparladıktan sonra paramız hesabımıza yattı. İnşaata daha önce başlamıştık. Yarısı Bizden Kampanyası gelince işimiz daha da hızlanmış oldu. Kısa sürede sonuca ulaştık. Bize can suyu oldu. Soruyor insanlar; biz de doğruları anlatıyoruz. Güzel bir kampanya olduğunu söylüyoruz. İnsanlar müracaat etsin. Bu proje kentsel dönüşümü hızlandırır. İmkanları yetersiz olanlara da katkı sağlar."

"Kampanya bize ilaç gibi geldi"

Ailenin damatlarından kimyager Recep Moralı ise, "Başvurduk ve hak kazandık. Bize ilaç gibi geldi çok faydalı oldu. Maddi gücü olmayanlar için çok iyi kampanya" diye konuştu.

Evlerinin yenilenmesiyle birlikte çocukluğundan bu yana yaşadığı deprem korkusunu atlattığını anlatan Merve Kavlak ise, "Deprem korkusu çocuklarımdan sonra çok fazla açığa çıkmıştı. Zaten ülkemizde deprem herkesin çok korktuğu bir şey. Bence herkes kesinlikle bunu yapmalı ve devletimizin de desteğiyle evlerini yenilemeli. Çocuklarımızın hem geleceği hem de güvenliği için herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Yarısı bizden desteği

İstanbul’da hayata geçirilen kampanya kapsamında vatandaşlar 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği alarak riskli yapılarının dönüşümünü başlatıyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Kampanyanın ikinci seçeneği olan alan bazlı site gibi büyük dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO inşaatı üstleniyor. 700 bin TL’lik hibeden faydalanan vatandaşlar bu tutarı bina maliyetinden düşürülüyor. Geri kalan tutar ise yine uzun vadeli uygun ödeme şartlarıyla taksitlendiriliyor.