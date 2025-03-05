Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.M. yönetimindeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.H.’ye (67) çarptı. Aracın çarptığı vatandaş yaklaşık 10 metre sürüklendi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 67 yaşındaki yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.