Bayraklı’da göreve geldiği günden bu yana kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın talimatıyla çok kısa sürede yoğun mesai harcanarak hazırlanan Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahallelerini kapsayan revizyon imar planı, İzmir Büyükşehir Meclisi’nde onaylandı. Geçtiğimiz dönemde yapılan ve mahkeme kararıyla iptal edilen planla ilgili itiraz gerekçeleri yeni planda ortadan kaldırıldı, kentsel dönüşümde yeni dönem başladı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın göreve gelir gelmez yoğun mesai harcadığı konuların başında gelen kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor. Söz konusu alanda 2022 yılında yapılan plana gelen itirazlar neticesinde, mahkemenin iptal kararıyla ilgili gerekçeleri yeni planda giderildi. Büyükşehir Meclisi’nce onaylanarak imza sürecinin ardından bir ay askıda kalacak planlara itiraz gelmemesi halinde yeni revizyon imar planı kesinleşerek yürürlüğe girecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, konuyla ilgili açıklama yaparak, "İzmir deprem bölgesinde ve depreme dayanıklı yapılar için hepimize ciddi görevler düşüyor. Bayraklı zemin olarak en riskli ilçelerin başında geliyor. Dönüşümün gerçekleşememe sebebi belediye ya da planlar değil, yüzde 5 inşaat artışı getirdiğimiz yerlere mahkemeler, ‘donatısı karşılanmayan hiçbir yerde artış yapılamaz’ diyor" dedi.

"2 milyon lira, kredi çektiğinizde aylık ödemesi 60 bin lira oluyor"

İnşaat artışı vermeden de vatandaş evini nasıl dönüştürecek diyen Önal, "2 katlı yerler var planlarda ama buralara 4-5 kat yapılmış, imar barışından da faydalanılmış. Dönüşümde 2 kat yapabilecek ve birini de müteahhide verecek. Siyasi popülizmi bir kenara bırakalım. İnsanlar bu şekilde dönüştüremeyeceği için depremde belki de evlerinin yıkılabileceğini bile bile orada yaşamaya devam ediyor. 100 metrekarenin maliyeti 2 milyon lira, kredi çektiğinizde aylık ödemesi 60 bin lira oluyor. Ayda 60 bin lira krediyi ödeyebilecek insan zaten o şartlarda orada yaşamıyor. Bu sebeple istinaf süreci devam ederken, hızla mahkemenin iptal nedenlerini çözecek bir planlama çalışması yaptık. Değiştirebildiğimiz ölçüde yeni bir planlama sürecine girdik. Ada bazında yerinde dönüşebilen alanlar geliştirerek birlikte uygulama yapılacak alanları olabildiğince küçülttük. Yeni planda 26 uygulama alanını 31’e yükselttik. Her biri kendi içinde dönüşebilecek bağımsız uygulama alanlarından oluşuyor. Biliyoruz ki; buralarda yaşamak tercih değil, mecburiyet. Bunu gidermek üzere yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.