Bayraklı Belediyesi, kadına yönelik şiddet vakalarındaki artışa dikkat çekmek ve kadınların kendilerini savunmalarını sağlamak amacıyla başlattığı "Güçlü Kadınlar, Güvenli Yarınlar" projesi kapsamında ücretsiz yakın savunma eğitimlerine devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi, "Güçlü Kadınlar, Güvenli Yarınlar" projesi kapsamında ücretsiz yakın savunma eğitimlerinin ilk etabını Çay Mahallesi Semt Merkezi’nde başlatmıştı. Yoğun ilgi nedeniyle eğitimler genişletilerek Doğançay Mahallesi Semt Merkezi’nde devam devam ediyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, kadınlar yakın savunma tekniklerini öğrenerek olası tehlikelere karşı kendilerini koruma ve hayatta kalma becerilerini geliştirme imkânı buluyor. Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar, Bayraklı Belediyesi semt merkezlerine veya Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak kayıt yaptırabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, 477 20 00 numaralı telefonu arayarak dahili 3065 üzerinden yetkililere ulaşabiliyor. Gelen talepler doğrultusunda eğitimlerin diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınların toplumsal yaşamda güçlü ve güvende hissetmeleri öncelikli hedefimiz. Bu projeyle kadınlarımıza hem fiziksel hem de zihinsel destek sunmayı amaçlıyoruz. Şiddetle mücadelede kadınlarımız yalnız değildir ve biz, her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik her türlü şiddetin son bulduğu, eşit, güvenli ve dayanışma dolu bir geleceğe doğru ilerlerken, kadınlarımızın gücüne güç katmak için desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.