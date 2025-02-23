Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, U-17 Yaş Serbest ve Grekoromen Güreş İzmir İl Şampiyonası’nda 15 madalyayla İzmir şampiyonu oldu. Takım halinde de üçüncülüğü elde eden Bayraklı Belediyesi, toplamda 4 altın, 3 gümüş, 8 bronz madalya kazandı. Başarılı sporcularla bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Tüm sporcuları, eğitmenlerini ve teknik ekibi kutlayarak, Türkiye elemelerinde başarılar diledi.

Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, Grekoromen güreşte ise 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalya elde ederek İzmir Şampiyonu oldu. U-17 Yaş Serbest ve Grekoromen Güreş İzmir İl Şampiyonası’nda serbest güreş branşında ise; 1 altın ve 5 bronz madalya kazanarak takım halinde üçüncülüğe ulaştı. Bu kapsamda bayraklılı sporcular, 23-27 Şubat tarihlerinde Kütahya’da düzenlenecek Türkiye grup elemelerinde İzmir’i temsil etme hakkı kazandı.

"Spora desteklerimiz sürecek"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, güreş takımını ziyaret ederek sporcuları başarılarından dolayı tek tek kutladı. Başkan Önal, "Bayraklı Belediyesi olarak spora ve gençlerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Güreş takımımızın İzmir’de kazandığı şampiyonluk, disiplinli çalışmanın ve azmin bir sonucu. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyor, Kütahya’daki Türkiye grup elemelerinde başarılar diliyorum. Bayraklı, sporda da iddialı bir kent olmaya devam edecek" dedi.