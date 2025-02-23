Çankırı’da düzenlenen Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısında, acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya başkanlığında ‘Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu’ (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi. Yeni hizmete giren Orta İlçe Entegre Hastanesi’nin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, il içi ve dışı ambulansla yapılan hasta sevkleri, yaşanılan aksaklıklar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Ayrıca hastane acil başvuru sayıları, bekleme süreleri ve kırmızı, sarı, yeşil alan hasta sayıları hastane bazlı incelenip hastaya ilk müdahalenin yapıldığı acil sağlık hizmetlerinin nitelikli ve doğru şekilde sunulması ele alındı.