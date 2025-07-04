Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, beldede yeni açılan imar alanında parselasyon, yol ve altyapı çalışmalarının başladığını duyurdu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Dilsiz, "Beldemizde yeni açılan arsa imar alanında, İmar 18 uygulaması kapsamında parselasyon, yol ve altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmaların beldemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Başkan Dilsiz, bölgedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, belediyenin, planlı kentleşme doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü söyledi.
Kaynak: İHA