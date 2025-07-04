Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Denizli’de göl ve göletlere 1 milyon 6 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 2025 yılı programı çerçevesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen 1 milyon 6 bin adet sazan balığı yavruları, Denizli’de ve ilçelerinde su kaynaklarına bırakıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, "Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında üretimi gerçekleştirilen sazan balığı yavrularından, ilimiz için tahsis edilen 1 milyon 6 bin adet sazan balığı yavrusu ihtiyaç görülen su kaynaklarına bırakılmıştır. Böylece hem balık yoğunluğunun artırılması hem de göllerimizdeki doğal balık popülasyonunun canlı ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Son beş yılda su kaynaklarında 3 milyonun üzerinde sazan yavrusu bırakıldığını ifade eden İl Müdürü Şakir Çınar, "Yapılan balıklandırma çalışmalarının başarıya ulaşması için vatandaşlarımıza da önemli sorumluklar düşmekte, en az bir kez üremelerine imkan sağlamak için boyu 40 cm’den kısa sazan balıklarının avlanılmaması önem arz etmektedir. Bu kapsamda İl/İlçe Müdürlüğümüz teknik personeli su ürünleri denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.