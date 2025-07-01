Bayırköy Belediyene ait arasözler yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına katıldı.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, geçtiğimiz sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Bölgede alevler yerini dumanlara bırakırken, 150’ye yakın arasözle yerden soğutma işlemi devam ediyordu.

"İtfaiyemiz, kepçemiz ve personelimizle soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor"

Yangın bölgesine tüm ekipleri ile sefer olan Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz bölgede inceleme yaptı. Dilsiz, "Çevre bölgeleri etkisi altına alan yangın, ekiplerin yoğun ve koordineli çalışmalarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bayırköy Belediyesi olarak, yangınla mücadele sürecinde destek ekiplerimizle sahada yer aldık. İtfaiyemiz, kepçemiz ve personelimizle soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yağışın da etkisiyle müdahale kolaylaştı. Tahliye edilen köylerde hasar oluşsa da can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu" dedi.