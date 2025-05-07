Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Sarmaşık Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Başkan Aykut Dilsiz, Sarmaşıklılar Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (SARDER) yönetimi, Sarmaşık Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıda, mahallede yapılması planlanan sosyal projeler ve çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Dilsiz, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Sarmaşıklı vatandaşlarımız ile bir araya gelerek mahallemizde yapılacak ve yapılmasını istedikleri sosyal projeler ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Değerli konuklarımıza, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, mahalle sakinlerinin talepleri ve önerilerinin değerlendirildiği, ayrıca belediyenin mahalleye yönelik çalışmalarının hızlandırılması amacıyla iş birliği içinde olunacağı belirtildi. Başkan Dilsiz, sosyal projelere yönelik bu tür toplantıların, halkın ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi adına önem taşıdığını vurguladı.