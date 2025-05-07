Baharın müjdecisi Hıdırellez, Antalya’da coşku ile kutlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı, bolluğun, umudun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez’i Karaalioğlu Parkı’nda düzenlediği şenlik programıyla kutladı. Yediden yetmişe şenlik alanını dolduran Antalyalılar, şarkılar ve danslar eşliğinde doyasıya eğlendi. Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası konseri ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Dans Topluluğunun Roman dans gösterileriyle başlayan şenlikte vatandaşlar Hıdırellez masalı, masal atölyesi, sanat çalışmaları, dans gösterileri ile keyifli zaman geçirdi. Çocuklar ve aileleri için düzenlenen çuval yarışı ve halat çekme oyunları da renkli anlara sahne oldu. Kadın kooperatiflerinin yer aldığı gıda, el sanatları hediyelik eşya stantlarına vatandaşlar ilgi gösterdi. Atölye ve sivil toplum kuruluşlarının çeşitli stantlarının da yer aldığı şenlik alanında vatandaşlar özel olarak hazırlanan dilek ağacına dileklerini astı. Şenlik sonunda ise Antalyalılar sevilen sanatçı Erdinç Karadeniz’in bir birinden eğlenceli şarkılarına eşlik ederek baharı karşıladı.