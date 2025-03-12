Menteşe’nin Bayır Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Menteşe’nin Bayır Mahallesinde yıllarca Belediye Hizmet binasın olarak kullanılan, Muğla’nın Büyükşehir statüsüne geçmesinin ardından Büyükşehir Belediyesine devredilen bina kadın ve çocuklara hizmet verecek. 10 yıl boyunca boş kalan bina Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek ‘Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi’ haline dönüştürüldü. Merkezin açılışı düzenlenen tören ile yapılırken, merkezde çok amaçlı salon, psikolojik danışmanlık ve görüşme odası, meslek atölyesi, çocuk oyun alanı ve mutfak atölyesi buluyor.

Açılışı yapılan binada yeni hikâyelerin yazılacağını, çocukların da hayata güven ve sağlıklı bir şekilde başlayacaklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Bu alan sadece bir sosyal tesis veya belediyenin sıradan bir hizmet alanı olmasının çok daha ötesinde, bir vizyonla tasarlanan bir yaşam alanı olarak hizmete bugün girecek. Biz Menteşe Belediyesi olarak hizmetlerimizin olmuş olması için değil, gerçek ihtiyaçlara dokunan, hayatlara dokunan, farkındalık oluşturan, açılım oluşturan, gündelik hayatları kolaylaştıran, aynı zamanda ufuk açan gerçek hizmetler olması için ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Bayır Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi’nin, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte, Muğla’nın, Menteşe’nin gerçek ihtiyaçlarına dokunan bir hizmet merkezi olması için hızlıca çalışmalara başladık ve büyük ölçüde tamamladık. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ahmet Aras’ın bu konudaki geçmiş deneyimleri ve farkındalığı da tabii ki çok kıymetliydi. Benim 100 yıl sonra Muğla’da ilk ilçe kadın belediye başkanı olarak seçilmem bir anda bizim yüzümüzü kadınlara ve çocuklara dönmemize sebep oldu. 10 yıl atıl kalan bu binayı kadınlar ve çocuklar için nasıl kullanabiliriz, hemen buna kafa yormaya başladık ve şu an binamız tamamlandı. Bu çalışmalarımızı yaparken bu merkezin kadınların sosyal hayatta güçlü bir şekilde yer almalarını, kendilerini ifade etmelerini, kendilerini keşfetmelerini, çocukların güvenli bir ortamda nitelikli eğitimle buluşmalarını, çocukların ufuklarını genişletmelerini sağlayacak bir tesis olması gerekliliğini hep ön planda tuttuk. Bugün bu açılışla birlikte burada yeni, yepyeni hikâyeler başlayacak. Birçok kadın hayatta asla yalnız olmadığını, hiçbir zaman çaresiz olmadığını, tek başına mücadele etmek zorunda olmadığını hissedecek, kendi ayakları üstünde durmanın neşesini yaşayacak. Üretimin ve dayanışma içinde olmanın gücünü hissedecek. Çocuklarımız da kendini bekleyen geleceğe, hayata hazırlıklı olacak, güven içinde, sağlıklı bir şekilde gelişecekler ve hayatlarına dokunan o desteği yakından hissedecekler. Bu merkezin yaşayan, gelişen, güçlenen, büyüyen bir yaşam alanı olmasını uzun yıllar boyunca çok sayıda insanın hayatına gerçek bir dokunuşu olmasını gönülden diliyorum" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, herkesin huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürdüğü bir Muğla için çalıştıklarını belirterek, "Biz bu olaya eşitlik gözüyle bakıyoruz. Toplumsal eşitlik diyoruz buna. Kadın, erkek eşittir. Yine aynı şekilde eşitlik demek, herkesin hakkına saygı göstermek, riayet etmek demektir. Bunda bir ağacı da, ya da bir sokak hayvanını düşünebilirsiniz. Veya doğal bir çevreyi, kirlenen denizleri, balıkların bile yaşam hakkı var. Biz yaşam hakkı açısından bakıyoruz. O yüzden kadın, erkek, çocuk, ileriki yaş, engelli, dezavantajlı, yoksul, yoksun, kentimizde eşitlik temelli yaklaşımla bütün bu dengesizlikleri, eşitsizlikleri sona erdirip aslında gerçekten herkesin huzurlu ve mutlu yaşadığı bir Muğla için çalışıyoruz. Bunun temelinde de, işte, kadın politikaları geliyor. Çünkü binlerce yıldır, kadınlar hep ikinci planda tutuldu" dedi.

Merkezin açılışı CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Milletvekili Gizem Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ve diğer davetliler tarafından yapıldı.