Bursa’da 4 kişi, tartıştıkları bir kişiyi bayıltana kadar dövdü. Baygın şahsa yerde de tekmeler atan 4 şüpheli, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi’nde meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 4 şüpheli, tartıştıkları bir kişiyi dövmeye başladı. 4 şüpheliye dayanamayan şahıs, baygınlık geçirdi. Bayılarak yere düşen vatandaşa yerde de tekme atan 4 şüpheli, mahalle sakinlerinin bağırması sonrası kayıplara karıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.