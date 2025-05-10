Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ’Mera Islah ve Amenajman Projeleri’ kapsamında 268 dekar mera alanında gübreleme çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ’Mera Islah ve Amenajman Projeleri’ çerçevesinde Arpalı Beldesi Çiçekli Mahallesi’nde 268 dekar mera alanında Mera Şube Müdürü Mesut Tosun, Muhtar Halil Dakoğlu, teknik personeller ve çiftçilerle birlikte gübreleme çalışması yapıldı . Hayvancılığın en büyük girdisi olan kaba yem ihtiyacını karşılamak, mera alanlarında ot verimini ve kalitesini artırmayı hedefleyen Mera Islah ve Amenajman Projelerinin önemine değinen Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, mera alanlarında yapılan ıslah çalışmalarının sürdüğünü, çalışmaların gelecek yıllarda da devam edeceğini bildirdi.