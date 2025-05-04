Bayburt’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çatıksu köyünde de su baskınları yaşandı. Köylerde yaşanan sel ve su baskınlarından tarım arazileri büyük zarar gördü. Selin meydana geldiği Çatıksu köyünde inceleme yapıldı.

İki gün önce etkili olan kuvvetli yağış sonrası Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyü, sele teslim oldu. Kuvvetli yağışın ardından köy yolu ve tarım arazileri su altında kaldı. Olay sonrası Aydıntepe İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli, köy muhtarıyla birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Öte yandan Kırkpınar köyünde de derenin taşmasıyla sel meydana geldi. Tarım arazilerinde ve köy içinde su birikintileri oluştu.