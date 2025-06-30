Bayburt’a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 114 rakımlı Yaylapınar köyü, ilk kez bir piknik şölenine ev sahipliği yaptı. Temiz ve serin dağ havasında gerçekleşen şölen renkli görüntülere sahne olurken, şölene köy halkı ve çevre köylerden gelenler büyük ilgi gösterdi.

Şölende, Bayburt’un sevilen sanatçısı Muhsin Bayburtlu sahne aldı. Bayburtlu, seslendirdiği türkülerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Müzik eşliğinde Bayburt barları oynandı, çeşitli yörelerden halaylar çekildi. Köyün serin ve temiz havasında vatandaşlar gönüllerince eğlendi, keyifli bir gün geçirdi. Etkinlik boyunca katılımcılara, çeşitli ikramlar sunuldu. İlk kez düzenlenen şölenin gelecek yıllarda da organize edilerek, geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

"Şölenimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz, onun gayreti içerisindeyiz"

Her sene yaz tatilini Bayburt’ta geçiren Ahmet Güler isimli vatandaş, bu sene programını şölen tarihine göre ayarladığını belirterek, Kocaeli’den köyüne şölen için geldiğini söyledi. Programın düzenlenmesine katkıda bulunan Güler, piknik şölenini gelenekselleştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Kocaeli’den buraya şölen için geldim. Köylülerimizle, Bayburtlu hemşehrilerimizle bu şenliği yaşamaya geldik. İnşallah gelecek senelerde de bu programı geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz, onun gayreti içerisindeyiz. Bizler de elimizden geldiğince programa katkı sunarak, köylülerimizle burada eğlenceli, neşeli bir gün geçirdik. Amacımız buydu, bütün köylülerimizle burada buluştuk. Önümüzdeki senelerde de bu şenliklerimize inşallah devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gençlerin birbirleriyle kaynaşması açısından güzel bir organizasyon oldu"

12 yaşında ailesiyle birlikte Kocaeli’ye yerleşen 20 yaşındaki Emirhan Yazıcı, bu organizasyon sayesinde gençlerin birbirleriyle kaynaştığını vurguladı. Kocaeli’nin bunaltıcı havasından serin havaya gelmenin mutluluğunu yaşayan Yazıcı, "Bu köyde doğdum, 12 yaşına kadar bu köyde yaşadım, 8 yıldır Kocaeli’de yaşıyorum. Şu an 2 bin 115 rakımdayız. Kocaeli’de cehennem gibi bir sıcak varken burada mükemmel bir hava, mükemmel bir ortam var. Gençler olsun, dışarıdan gelenler olsun, köylülerimiz olsun çok güzel bir ortam oluşturdular. Gençlerimizin birbiriyle kaynaşması, köylerimizin birbirini tanıması açısından muhteşem bir organizasyon oldu" diyerek konuştu.

Şölende coşku ve eğlence doruktaydı

Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan insanın yer aldığı şölende, vatandaşlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Okulların tatil olması sebebiyle evlerinde sıkılan çocuklar, müzikler eşliğinde dans ettiler, keyifli bir gün geçirdiler. Şölen, civar köylerden ve farklı illerden gelen vatandaşların katılımıyla yoğun bir kalabalıkla gerçekleştirildi.