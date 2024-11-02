Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan illeri için soğuk hava uyarısında bulundu. Meteorolojinin genel hava durumu değerlendirmesinde, hava sıcaklığının 5 ila 9 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği görülüyor. Tarımla uğraşan üreticileri zirai don riskine karşı uyaran Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden, "Yapılan son değerlendirmelere göre 03.11.2024 Pazar gününden itibaren bölgemiz genelinde (Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan) beklenen soğuk havayla birlikte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında beklenen düşüş nedeniyle tanımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" açıklaması yapıldı.

Gelecek hafta başından itibaren Bayburt ve çevre illerde günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıdaki değerlere düşmesi bekleniyor.

Bayburt : -5/7

Erzincan : -4/12

Erzurum: -6/8

Ardahan : -7/5