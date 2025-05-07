Bayburt Üniversitesi Engelsiz Hayat Öğrenci Topluluğu, 3’üncü dönem Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı(ÜNİDES) projesi kapsamında Bayburt Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini Baberti Külliyesi’nde misafir etti.

Öğrenciler, temiz ve güneşli havada deniz kabuğu boyama, voleybol ve mendil kapmaca gibi etkinlikler yaptılar. Ardından üniversite yemekhanesinde hep birlikte öğle yemeği yenildi. Etkinliğin sonunda ise misafir öğrencilere hediyeler takdim edildi. Etkinlik, öğrencilere üniversite ortamını göstermek, üniversiteye bakış açılarını geliştirmek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.