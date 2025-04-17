2025 yılı Hizmet içi Eğitim Programı kapsamında, Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü çalışma alanına giren konularda, çevrim içi ‘Türkiye Geneli Kurum İçi İletişimin Arttırılması ve Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya katılan Personel Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Kayaoğlu, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Abdulvahap Binbir ve çalışma alanı içerisine giren konularda görevli personelin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, personelin daha etkin bir şekilde bilgilendirmesi ve Tarım Bakanlığının kurum içi iletişim stratejisinin güçlendirilmesi konuları üzerine duruldu, personel arasındaki etkili iletişimin teşvik edilmesine yönelik konuşmalar yapıldı.