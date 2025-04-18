5199 sayılı yeni yasa ile sokak hayvanlarının sokaklardan toplanması yasalaştırılırken sahipli hayvanların da kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda Bayburt’ta sokak hayvanlarını yakalama personeline eğitim verildi.

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından, Bayburt İl Özel İdaresi sokak hayvanları yakalama personeline sokak hayvanlarına yaklaşım, yakalama ve hayvanlara müdahale konularında uygulamalı eğitim verildi.