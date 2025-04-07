Bayburt’un Gençosman Mahallesi’ndeki sinyalizasyon ışıkları, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Kırmızı ve yeşil ışığın bir anda devreye girmesi, kazalara davetiye çıkarıyor.

Gençosman Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’ndaki sinyalizasyon ışıklarındaki arıza, sürücü ve yayalara zor anlar yaşatıyor. Kırmızı ve yeşil ışığın bir anda devreye girmesi, kazalara davetiye çıkarıyor. Yayalar, bir an önce karşıya geçmek için kırmızı ışık ihlali yaparken, bazen de araçlarla burun buruna geliyor. Yeşil ışıkta da hem sürücüler, hem de yayalar ne yapacağını bilemiyor. Konuyla ilgili sitemlerini dile getiren vatandaşlar, aynı anda yanan ışıklar nedeniyle kafalarının karıştığını söyleyerek, trafik lambalarındaki arızaların bir an önce giderilmesini talep etti.

"İkisi birden yanıyor"

Özellikle iş çıkışlarında mağduriyet yaşadığını ifade eden Adnan Polattimur, "İkisi birden yanıyor, genelde de mağduriyet oluşturuyor. Akşam iş çıkışlarında özellikle mağduriyet yaşıyoruz. Sağımızı, solumuzu kontrol ederek geçiyoruz, çoğunlukla ışığa güvenemiyoruz" dedi.

"Yayaların yol ortasında kaldıklarına şahit oldum"

Karşıdan karşıya geçerken zorlandığını belirten Yılmaz Onur Ari, yayalara yeşil ışığın yanmasıyla araçların hızlı bir şekilde hareket ettiğini söyledi. Aynı anda yanan ışıklar nedeniyle vatandaşların yol ortasında kaldığını ifade eden Ari, "Bu ışıklar büyük problem oluşturuyor, yayalar da ne yapacağını bilemiyor, ikilemde kalıyorlar. Hatta yolun ortasında çok kaldıklarını da şahit oldum" ifadelerini kullandı. Arızalı sebebiyle kazaların yaşanacağına dikkat çeken Ari, tedirgin olduklarının altını çizerek, "Karşıdan karşıya geçerken zorlanıyoruz. Yeşil ışık yandı şu an ama araçlar sağa dönüş yapabiliyorlar aniden, hızlı bir şekilde dönenler oluyor. Yayalar geçerken çakışma oluyor ve sıkıntı yaşanabiliyor. Tedirgin oluyoruz" şeklinde konuştu.