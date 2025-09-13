Bayburt’ta sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitimler, Sağlıklı Hayat Merkezinde verilmeye devam ediyor.

Kanser taramaları, tütün bağımlılığı, kronik hastalıklar ve ruh sağlığı gibi konuların ele alındığı Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Elçileri Eğitimini tamamlayan İl Göç İdaresi çalışanları, katılım belgelerini düzenlenen törenle aldı.

Katılımcılara belgeleri, programa katılan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emre Turan tarafından verildi. Eğitimlerin, Bayburt’ta vatandaşların sağlık bilincini artırmaya ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya katkı sağladığı vurgulandı.