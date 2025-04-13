Diyanet İşleri Başkanlığınca lise ve üniversite öğrencilerine yönelik Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışması sınavı, iki oturumda yapıldı.

Sınavın ilk oturumu lise öğrencileri için öğleden önce Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulunda, ikinci oturumu ise üniversite öğrencileri için öğleden sonra İlahiyat Fakültesinde gerçekleşti. Sınav yerlerini gezen Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, sınava katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Lise öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ’Temel Dini Bilgiler’ ve ’Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz’ isimli eserlerden, üniversite öğrencileri ise ’İslam İlmihali’ ve ’Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz’ isimli eserlerden sorumlu tutuldu.

Yarışma sınavı sonuçlarına göre her iki kategoride Türkiye genelinde dereceye giren ilk 90 öğrenci, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre ile ödüllendirilecek.