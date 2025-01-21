Bayburt İl Müftülüğünce yarıyıl tatilindeki lise öğrencilerine yönelik ‘Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı’ düzenlendi. 4 günlük kamp süresince, çeşitli etkinliklerin yapılması planlanıyor.

Diyanet Gençlik Merkezinde devam edecek kampta dört gün boyunca Kur’an-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi, zeka oyunları, kamp oyunları ve çeşitli sosyal kültürel aktiviteler yapılacak.

Kamp programının ilk gününde gençlerle bir araya gelen Müftü Vekili Nurettin Akgül, gençlerle tanışarak, sohbet etti. Akgül, programın düzenlenmesinde emeği geçen gençlik koordinatörlerine ve manevi danışmanlara teşekkürlerini iletti. Satranç turnuvasında hünerlerini sergileyen öğrenciler, keyifli vakit geçirdiklerini söylediler. Çeşitli zeka oyunları oynayan öğrenciler, kampın ilk gününü tamamladılar.