Bayburt Devlet Hastanesinde kepçe kulak ameliyatları gerçekleştiriliyor. Hastanede, kepçe kulak şikayeti bulunan hastalara yönelik operasyonlar başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniğine kepçe kulak şikâyetiyle başvuran hastaya, Op. Dr. Atakan Sarıgül tarafından otoplasti operasyonu yapıldı. Başarılı geçen kepçe kulak düzeltme ameliyatıyla hastanın kulakları estetik müdahaleyle normal görünüme kavuşturuldu.

Bayburt Devlet Hastanesinde kepçe kulak ameliyatlarının düzenli olarak yapıldığı ve hastaların çevre illere gitmeden bu hizmetten yararlanabildiği öğrenildi. Otoplasti operasyonlarının hem estetik hem de psikolojik açıdan hastaların yaşam kalitesine olumlu katkı sağladığı belirtildi.