Bayburt’ta İmam Hatip Lisesi öğrencileri uygulamalı eğitim kapsamında camide vaaz verip, namaz kıldırdı.
Cami cemaatiyle bir araya gelen imam hatipli öğrenciler, namaz öncesi sohbet gerçekleştirdiler. Namazın ardından öğrenciler Gençlik Koordinatörü Mehmet Güçlüer ile tarihi Ulu Camii’yi ziyaret ettiler.
Cami ziyaretinin sonrasında öğrencilere yemek ikramı yapıldı. Programın devamında öğrenciler, İl Müftüsü Bayram Danacı’yı ziyarette bulundular. Ziyarette Müftü Danacı, öğrencilere bilgi, deneyim ve tecrübelerini aktararak, eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi.
Kaynak: iha