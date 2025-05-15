19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırlanan Gençlik Haftası etkinliklerinin, açılış töreni düzenlendi.

Saray Bahçesi Kent Meydanı’nda gerçekleşen törende Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın seslendirildiği tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Bununla birlikte, bir hafta sürecek program kapsamında el sanatları sergisinden, sporsal faaliyetlere kadar çeşitli etkinlikler yapılacak.