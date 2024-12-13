Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde başlatılan ’Geleneksel Çocuk Oyunları Eğitim Semineri’, Bayburt’ta Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Bayburt İl Müdürlüğü tarafından organize edilen seminer, Gülten Köse tarafından verildi. Seminere 33 öğretmen katılarak, geleneksel oyunların çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıları üzerine bilgi edindi. Eğitimde, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının sınıf ortamında nasıl uygulanabileceği, öğrencilere oyun kültürünün kazandırılması ve bu oyunların eğitsel değerleri gibi konular ele alındı. Katılımcılar, seminerin hem mesleki, hem de pedagojik açıdan oldukça verimli geçtiğini belirterek, geleneksel çocuk oyunlarının yeniden canlandırılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.