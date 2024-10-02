Hava sıcaklıklarının 5-6 derece birden düştüğü Bayburt’ta, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, gün boyunca aralıklarla devam etti. Sağanakla beraber yer yer çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirirken, o anlar araç kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Veysel Karani Yerlikaya isimli araç sürücüsü, gördüğü manzara karşısında büyülendiğini belirterek, soğukkanlılıkla yola devam ettiğini söyledi.

Bayburt’ta Ekim ayının ilk gününde gece yarısı başlayan yağmur, aralıksız bir şekilde devam etti. Bir yağan, bir duran yağmur vatandaşları dışarıda hazırlıksız yakalarken, bazı vatandaşlar şemsiyesiz yola çıktıkları için yağmurun durmasını etrafta bulunan dükkanlara sığınarak beklediler. Araç sileceklerinin gün boyunca çalıştığı Bayburt’ta, sürücüler kaza yapmamak adına araçlarını sakin bir şekilde kullandılar. İklim değişikliği nedeniyle Bayburt’un ikliminin de bir hayli değiştiğini söyleyen bir vatandaş, "Havalar şu an yağışlı. İklim değişiyor, bir ısınma var. İklim değişikliği Bayburt’a uğradı, bu iklim değişikliğinden Bayburt da nasibini aldı. İleriki aylarda iklim şartları ne getirecek bilemiyoruz, inşallah soğuk günler geçirmeyiz" dedi.