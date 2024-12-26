Bayburt’ta haksız fiyat artışına yönelik marketlerde denetimler yapıldı. Etiketlerdeki fiyatlar kontrol edilerek, marketlere gerekli uyarılarda bulunuldu.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü personellerince marketlerde fiyat etiket kontrolleri yapılarak, fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından fiyat etiketlerinde değişiklik yapılıp yapılmadığına dair marketler denetimlerden geçirildi. Gerekli uyarıların yapıldığı denetimlerde, fırsatçılara göz açtırılmayacağının altı çizildi, denetimlerin aralıksız bir şekilde süreceği belirtildi.