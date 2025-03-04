Kar yağışının etkili olduğu Bayburt’ta en düşük hava sıcaklığı gece saatlerinde Aydıntepe ilçesinde eksi 9 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün Bayburt’ta hava çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Bayburt merkezde 6, Aydıntepe’de 9, Demirözü ve Kop Kayak Merkezinde 8 derece olarak ölçüldü.