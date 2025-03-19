Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri Bayburt’ta devam ediyor. Düzenlenen programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo, sinevizyon ve koro gösterileri sergilendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, Şehitler Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sahnelendi, koro çeşitli türküleri seslendirdi. Şiir sunumu ve gösterilerin yer aldığı program sonunda şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.