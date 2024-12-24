Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü öğrencilerine yönelik ’Krizden Dayanıklılığa: Afet Yönetiminde AFAD’ın Rolü’ konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide, öğrencilere AFAD’ın önemi, görevi ve sorumlukları anlatıldı.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sadrüşşeria Konferans Salonunda düzenlenen ’Krizden Dayanıklılığa: Afet Yönetiminde AFAD’ın Rolü’ konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılan Bayburt AFAD İl Müdürü Uğur Minder, AFAD’ın görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Minder, konuşmasının ardından katılımcılardan gelen sorulara cevaplar vererek, mesleğe dair tecrübelerini paylaştı. Söyleşi, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm başkanı Prof. Dr. Zehra Can’ın, Bayburt AFAD İl Müdürü Uğur Minder’e plaket takdim etmesiyle son buldu.