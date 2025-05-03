Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut’un hikayeleri, öğrenciler tarafından sahneleniyor. Bayburt Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ’Deli Dumrul’ tiyatrosu, izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Okulun çok amaçlı salonunda sahnelenen oyun, ilgiyle izlendi. ’Dede Korkut’u bir de çocuklardan dinleyin’ temasıyla öğrenciler tarafından hazırlanan oyunda, Dede Korkut hikayelerinden kesitler sunuldu. Giydikleri kostümlerle, canlandırdıkları karakterlerle üstün performans sergileyen öğrencilerin oyunu izleyenlerden tam not aldı.